Крым испытывает острый дефицит работников строительных специальностей, из-за чего возведение многих объектов отстает от утвержденных графиков. Об этом журналистам РИА Крым рассказал глава Госсовета РК Владимир Константинов, - передает Керчь.ФМ

«Дефицит строительных рабочих на рынке труда в Крыму сегодня составляет 10 тысяч человек. Большая часть строящихся объектов сегодня не укомплектована должным количеством людей, поэтому очень многие отстают от графиков», – отметил он.

По словам спикера, работающие в РК стройкомпании из других регионов России «неправильно рассчитали свои силы» при заходе на полуостров.

«Эти компании, находясь на материке, выиграли тендер в Крыму, надеясь, что, придя сюда, они найдут здесь строителей. Инженеров и технику они привезли с собой, а людей на рынке у нас нет», – пояснил Константинов. При этом он констатировал, что в Крыму очень низкие темпы жилищного строительства. По его словам, около половины жилого фонда полуострова имеет возраст 50 лет и более.

Константинов также отметил, что в Крыму самый высокий уровень аварийного и ветхого жилья среди регионов России.