Крым испытывает острый дефицит работников строительных специальностей, из-за чего возведение многих объектов отстает от утвержденных графиков. Об этом журналистам РИА Крым рассказал глава Госсовета РК Владимир Константинов, - передает Керчь.ФМ
По словам спикера, работающие в РК стройкомпании из других регионов России «неправильно рассчитали свои силы» при заходе на полуостров.
«Эти компании, находясь на материке, выиграли тендер в Крыму, надеясь, что, придя сюда, они найдут здесь строителей. Инженеров и технику они привезли с собой, а людей на рынке у нас нет», – пояснил Константинов.
При этом он констатировал, что в Крыму очень низкие темпы жилищного строительства. По его словам, около половины жилого фонда полуострова имеет возраст 50 лет и более.
Константинов также отметил, что в Крыму самый высокий уровень аварийного и ветхого жилья среди регионов России.