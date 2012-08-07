В Крыму после запуска железнодорожного сообщения начнут вести новую статистику количества туристов. Об этом РИА Крым рассказал председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, - передает Керчь.ФМ

«После того, как в Крым запустят железнодорожное сообщение, мы обнулим всю аналитику и начнем с полного нуля: новый подсчет отдыхающих, туристов, новые методики, направления», — отметил он.

Ранее министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что в этом году отдых в Крыму выбрали более 4,5 млн туристов.

В сентябре РЖД анонсировала запуск первых пассажирских поездов в обход Украины на 15 ноября. В пресс-службе компании пояснили, что пока по новому участку поезда будут курсировать транзитом по территории обслуживания Юго-восточной железной дороги.