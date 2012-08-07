Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС) предложит министерству образования и науки РФ ввести в школьную программу обязательный предмет «Нравственные основы семейной жизни». Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

Соответствующая рабочая встреча с представителями минобрнауки пройдет 20 октября.

«Эта дисциплина будет учить нравственности и ответственности, строить отношения с противоположным полом, мальчикам будут рассказывать, как быть отцами, девочкам – матерями. Это то, что каждый родитель хочет дать своему ребенку, но не каждый может», – сказала глава АРКС Ольга Леткова.

Сейчас такие уроки проводят в форме факультативов, которые посещаются по желанию. Леткова считает, что этот предмет надо сделать обязательной дисциплиной во всех российских школах.