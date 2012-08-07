Правительство Крыма утвердило новые нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Из приложения к постановлению следует, что норматив финансовых затрат для Республики Крым на содержание дорог составляет 668,98 тыс рублей за километр, на ремонт – 4,55 млн рублей за километр, а на капитальный ремонт – в 12,13 млн рублей за километр.

«Утвердить правила расчёта размера бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, – говорится в документе. – Настоящие правила применяются для расчёта размера бюджетных ассигнований бюджета РК на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения при формировании бюджета РК на соответствующий финансовый год и плановый период».