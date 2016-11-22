В Крыму в результате прокурорского вмешательства за 9 месяцев этого года выплачено почти 150 млн рублей задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Так, по заявлениям прокуратуры о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы в интересах работников ГУП РК «Совхоз-Завод «Евпаторийский» взыскано 2,3 млн рублей задолженности.

После вмешательства прокуратуры, по материалам которой возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты работникам ООО «Трал», перед трудящимися погашено 3,4 млн рублей задолженности.

Прокурорами Белогорского и Ленинского районов вскрыты факты выплаты заработной платы ниже установленного законом минимального размера оплаты труда. По требованию прокуратуры работникам произведен перерасчет.

Прокурорами Симферополя, Ялты, Белогорского, Красногвардейского и Советского районов установлены нарушения периодичности и сроков выплаты зарплаты, а прокуратурой Первомайского района – факты использования труда без официального оформления. Принят комплекс мер реагирования.

В целом по фактам выявленных нарушений прокуратура возбудила 109 административных дел, по материалам прокуратуры возбуждено три уголовных дела.