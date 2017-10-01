Ограничение видимости из-за тумана стало причиной задержки 12 рейсов в аэропорту Симферополь сегодня утром, но прогноз синоптиков благоприятный. Об этом Крыминформу сообщил директор по связям с общественностью международного аэропорта Симферополь Игорь Лаптев,- передает Керчь.ФМ

«На текущий момент у нас задерживаются именно по погодным условиям шесть рейсов на прилет, ну и, соответственно, шесть рейсов на вылет. Погода начала нормализоваться. Один самолет уже приземлился у нас в 8.43 – рейс из Екатеринбурга. Прогноз благоприятный – туман начал рассеиваться», – рассказал он.