В Керчи сотрудники полиции и УФСБ Крыма при проведении совместной спецоперации пресекли деятельность подозреваемых в сбыте наркотиков на территории города. Участники организованной группы были задержаны с поличным, во время сбыта наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

Установлено, что двое безработных ранее судимых местных жителя 50 и 35 лет осуществляли сбыт наркотиков наркозависимым лицам на территории Керчи. Мужчины действовали согласно ранее распределенным ролям. Один получал денежные средства, а другой передавал наркотические средства заказчикам.

Готовую для потребления наркотическую смесь готовили по месту жительства, часть наркотиков употребляли лично.

Согласно заключению эксперта, изъятое у граждан вещество является наркотическим средством «концентратом маковой соломы» массой 1,615 грамма и прекурсором - ангидрид уксусной кислоты, предназначенным для изготовления наркотического средства.

Следственный отдел УМВД России по г.Керчи в отношении граждан возбудил уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного п.«а», «б» ч.3 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы, на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо без такового.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.