В Министерстве финансов Республики Крым состоялось рабочее совещание по вопросу необходимости внесения изменений в Закон Республики Крым «О транспортном налоге» в части предоставления налогоплательщикам - физическим лицам льгот по транспортному налогу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по РК (УФНС по РК) Сергей Крюков, руководитель-главный эксперт по медико – социальной экспертизе Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико – социальной экспертизы по РК» Минтруда России Сергей Семёнов, заместители министра финансов Наталья Федчун и Иван Фурс, руководители профильных подразделений Министерства труда и соцзащиты и Министерства финансов РК.

В ходе дискуссии обсудили перечень документов, необходимых для предоставления в территориальные органы УФНС по РК для подтверждения льгот по транспортному налогу отдельным категориям граждан, на которых в соответствующем порядке зарегистрированы транспортные средства и имеющих право на меры социальной поддержки.

В частности, это касается инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, участников боевых действий.

«На совещании участники внесли свои соответствующие предложения в проект Закона Республики Крым «О транспортном налоге», которые нами будут учтены при дальнейшей подготовке проекта», - прокомментировала по результатам мероприятия Ирина Кивико.