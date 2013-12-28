Археологи обнаружили каменный мост предположительно времён правления российской императрицы Екатерины II при раскопках в зоне строительства трассы «Таврида» у села Некрасово (Белогорский район). Об этом Крыминформу сообщил руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции Института археологии РАН Сергей Внуков, - передает Керчь.ФМ

«Мост несколько раз перестраивался и ремонтировался. Во всех деталях мы пока не разобрались. В первой половине XIX века он уже существовал, а построен был, скорее всего, в конце XVIII века», – сообщил Внуков.

Он добавил, что на мосту археологи обнаружили остатки надписей на кириллице.

«На нём есть процарапанная дата – 1861 год», – сказал Внуков.

Напомним, в Керчи на «Госпитале» разровняли землю, где раньше проводили раскопки