В Ленинском районе с 20 по 27 октября сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Детское автокресло». Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Госавтоинспекторы проверят использование и правильную эксплуатацию водителями при перевозке детей детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Ведомство напоминает, что с 12 июля 2017 года изменились правила перевозки детей в автомобилях.

Так в соответствие с п. 22.9. ПДД РФ Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка.



При перевозке детей в легковом автомобиле выбирайте максимально безопасное место в салоне транспортного средства, которым будет место на заднем сиденье посередине. Вторым по степени безопасности считается место за водителем.