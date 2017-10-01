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В магазине Сокол в продажу поступили спальные мешки Alaska:

- серия Эконом: Спальники Alaska серии Эконом – самые простые и доступные. Отличительной особенностью данной серии спальников являются малый вес и объём, размер спального мешка составляет 250х90 см, а если его развернуть в одеяло то 250х180 см!

- серия Стандарт: Туристические спальные мешки Alaska серии Стандарт – являются хорошим компромиссом между ценой и качеством исполнения.



Отличаются от серии Эконом более плотной тканью верхнего слоя, более плотным утеплителем и наличием псевдо компрессионного мешка. Размер спального мешка также составляет 250х90 см.

Также в магазине «Сокол» большой ассортимент товаров для рыбалки.

Заходите в магазин «Сокол», ул. Советская, 13, 2-й этаж или филиал магазина «Сокол» по адресу: р-н. Аршинцево, ост. Школьная, ул. Нестерова, 10.

Контактный телефон: +7 978 955 33 54

Более подробно с ассортиментом Вы можете ознакомиться в интернет-витрине магазина «Сокол»: sokol.crimea.ua