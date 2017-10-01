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В нашем центре открывается новое направление развития детей младшего школьного возраста с привлечением компьютерных технологий.

Набор происходит по следующим направлениям:

Для школьников 2-5 классов -

«Начальная компьютерная подготовка: базовый уровень и «продвинутый уровень».

Работа с прикладными программами из пакета MicrosoftOffice:Word, Excel, PоwerPoint

Безопасная и грамотная работа в сети Internetи почтовыми сервисами.

Знакомство и начальные практические навыки работы с программами растровой и векторной графики для детей.

Знакомство с программами для обработки цифровых фото- и видео-материалов, а также создания легких анимированных файлов.

Программирование для детей в среде Scratch.

Для детей 8-12 лет, имеющих начальные навыки работы с компьютером -

Графический редактор Photoshop

Создание векторных изображений.

«Scratch. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования»

Среда программирования Scratch позволяет детям создавать собственные интерактивные проекты: игры, мультфильмы, обучающие системы, комиксы и т.д.

"Scratch" создавалась специально для того, чтобы подростки 8 – 16 лет использовали его самостоятельно. Эта технологическая среда позволяет им выразить себя в компьютерном творчестве.

В основе Scratch традиции языка Лого, а также языка программирования, использующегося в конструкторах Лего. В среде Скретч пользователь из отдельных блоков собирает свою программу. Простая форма позволяет даже самым маленьким приобщаться к программированию, превращая обучение в увлекательную игру.

Компьютер перестанет быть для ребенка просто игрушкой, а превратится в инструмент творческого самовыражения и интеллектуального развития.

Организационное собрание в воскресенье, 15.10 в 12.00, по адресу: ул. Мирошника, 1в, пансионат "Лазурный", 2 этаж

Контакты:

+7 (978) 818-81-10

antoshka-kerch.com

[email protected]



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