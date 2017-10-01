В нашем центре открывается новое направление развития детей младшего школьного возраста с привлечением компьютерных технологий.
Набор происходит по следующим направлениям:
Для школьников 2-5 классов -
- «Начальная компьютерная подготовка: базовый уровень и «продвинутый уровень».
- Работа с прикладными программами из пакета MicrosoftOffice:Word, Excel, PоwerPoint
- Безопасная и грамотная работа в сети Internetи почтовыми сервисами.
- Знакомство и начальные практические навыки работы с программами растровой и векторной графики для детей.
- Знакомство с программами для обработки цифровых фото- и видео-материалов, а также создания легких анимированных файлов.
- Программирование для детей в среде Scratch.
Для детей 8-12 лет, имеющих начальные навыки работы с компьютером -
- Графический редактор Photoshop
- Создание векторных изображений.
- «Scratch. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования»
Среда программирования Scratch позволяет детям создавать собственные интерактивные проекты: игры, мультфильмы, обучающие системы, комиксы и т.д.
"Scratch" создавалась специально для того, чтобы подростки 8 – 16 лет использовали его самостоятельно. Эта технологическая среда позволяет им выразить себя в компьютерном творчестве.
В основе Scratch традиции языка Лого, а также языка программирования, использующегося в конструкторах Лего. В среде Скретч пользователь из отдельных блоков собирает свою программу. Простая форма позволяет даже самым маленьким приобщаться к программированию, превращая обучение в увлекательную игру.
Компьютер перестанет быть для ребенка просто игрушкой, а превратится в инструмент творческого самовыражения и интеллектуального развития.
Организационное собрание в воскресенье, 15.10 в 12.00, по адресу: ул. Мирошника, 1в, пансионат "Лазурный", 2 этаж
Контакты:
+7 (978) 818-81-10
antoshka-kerch.com
[email protected]
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