На Керченской паромной переправе со второй половины дня 24 октября до утра 27 октября прогнозируется ухудшение погодных условий - увеличение скорость ветра до 20-25 м/с. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ

Работа паромной переправы в указанный период будет осуществляться по фактической погоде, в связи с этим, время ожидания погрузки на паром может быть увеличено. Большая вероятность полной остановки движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через Керченский пролив, ожидается 25 октября на период более суток.

Для избежания негативных последствий оператор Керченской паромной переправы настоятельно просит учитывать данную информацию при планировании поездок через Керченскую паромную переправу, а также просит воздержаться от прибытия на объекты переправы в случае прекращения ее работы.

Актуальная информация об обстановке на переправе размещается на сайте ООО «Морская дирекция», а также доступна в контактном центре оператора переправы по тел. 8 (989) 299 42 60