Экипажи самолетов морской авиации Черноморского флота в ходе учений уничтожили отряд кораблей условного противника. Об этом Крыминформу сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачёв, - передает Керчь.ФМ

«В ходе проведённого учения экипажи самолётов Су-24МР произвели разведку и обнаружили в море отряд кораблей, который имитировал малые ракетные катера, после чего два многофункциональных истребителя Су-30СМ выполнили фактическое бомбометание по судну-мишени», – сообщил Трухачёв.

Он отметил, что поражение целей подтвердили средства объективного контроля. Учения проходили в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

Напомним, на Опуке под Керчью стреляли "градом" и "подносом". Подлодки ЧФ уничтожили «Калибрами» мишени на полигоне Опук