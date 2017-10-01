В Керчи в муниципалитете состоялась презентация проекта компании «Мост.Информ» на тему «Керчь — древнейший город России». Специалисты предлагают разработать туристический веб-портал городу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«По их мнению, это сможет не только существенно увеличить приток организованных отдыхающих, но и создать более прозрачную систему взаимодействия с туристическими контрагентами, в том числе и в сфере налогообложения», - пишет ведомство.

По официальной информации, за последний год в Керчи побывало 41 тыс. туристов, однако по сводной информации турагенств, в экскурсиях, затрагивающих Керчь, приняли участие более 180 тыс. человек.

Таким образом, Керчь имеет общий туристический трафик более 100 тыс. человек в год. В сфере туризма в регионе предполагаются серьезные изменения в будущем, после ввода в эксплуатацию Керченского моста и трассы «Таврида».

«Однако необходимо заранее сформировать турпотоки, чтобы впоследствии иметь возможность работать с ними. Другими словами, не начинать работать с туристами в 2020-м году, а сделать это значительно раньше», - пишет пресс-служба