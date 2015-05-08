В Крыму 1 ноября завершится программа по вакцинации от гриппа населения. Об этом сообщил корреспонденту КИА министр здравоохранения РК Александр Голенко, - передает Керчь.ФМ.

«Вакцинация против гриппа идёт лучшими темпами, чем в прошлом году. Программу по вакцинации планируем завершить до 1 ноября. Нам нужно привить более 700 тысяч человек», — сообщил Голенко.

Министр здравоохранения РК отметил, что на сегодня все больше в программе вакцинации принимают участие предприятия, организации и дети.

«Я сам привился и всем рекомендую. Уже два года эпидемия гриппа миновала наш полуостров и надеюсь, что в этом году обойдёт стороной. Но в программе вакцинации должны участвовать все», — сказал Голенко.