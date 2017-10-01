В Крыму сотрудники полиции, представители таможни и Росздравнадзора провели 10 этап международной операции «Пангея». Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, -передает Керчь.ФМ

В ходе мероприятий в Крыму проверили точки реализации лекарственных препаратов, почтовые отделения, осуществили мониторинг сети Интернет. В пунктах пропуска Крымской таможни осуществлен контроль вывоза и ввоза лекарственных средств физическими лицами, в том числе и грузовым транспортом.

Сотрудники полиции провели 162 проверки, в ходе которых выявили 40 правонарушений, основными из которых являются нарушения правил продажи отдельных видов товаров, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и специального разрешения, нарушение законодательства об обращении лекарственных средств. В отношении 34 правонарушителей составили административные протоколы.

Всего за время мероприятий из незаконного оборота полицейские изъяли 5419 упаковок, 581 таблетку и 24 флакона лекарственных препаратов на общую сумму примерно 1 млн. 237 тыс. 600 рублей.

Также в ходе операции сотрудники МВД по Республике Крым зарегистрировали 3 преступления, 2 из них которых связаны производством и сбытом фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, 1 - незаконным использованием чужого товарного знака.

Материалы переданы в следственные органы для принятия решения.

Также Крымская таможня проверила 16 почтовых отправлений. Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и г.Севастополю провел 3 проверки, выявлено 2 правонарушения.

В ходе операции выявили 11 сайтов, реализующих лекарственные средства и медицинские изделия с нарушением законодательства через глобальную сеть Интернет.