

361

0

1

2

3

4

5 Новости » Общество В категориях:

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

В Ленинском районе проходит операция «Пешеход. Пешеходный переход»

В Ленинском районе 19 октября сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие "Пешеход. Пешеходный переход". Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические рейды, направленные на выявление нарушений Правил дорожного движения пешеходами, а также водителями, не предоставляющими преимущество в движении пешеходам. Ведомство напоминает, что за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. Нарушение ПДД пешеходом влечет предупреждение или штраф 500 рублей.

Служба новостей Керчь.ФМ

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.