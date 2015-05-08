В Ленинском районе 19 октября сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие "Пешеход. Пешеходный переход". Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ
Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические рейды, направленные на выявление нарушений Правил дорожного движения пешеходами, а также водителями, не предоставляющими преимущество в движении пешеходам.
Ведомство напоминает, что за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. Нарушение ПДД пешеходом влечет предупреждение или штраф 500 рублей.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.