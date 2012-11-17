Совет министров Крыма утвердил целевую модель «Развитие жилищно-коммунального хозяйства РК на 2017-2020 годы». Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

Утвержденная «дорожная карта» подразумевает разнообразную и длительную работу с документами и различными планами. Например, до 1 января 2020 года республика должна определиться, как именно обеспечить 90% населения качественной питьевой водой. К этому же сроку предполагается в полтора раза сократить количество аварий и чрезвычайных ситуаций при транспортировке и распределении питьевой воды.

Также в программе прописаны меры по борьбе с задолженностями за услуги ЖКХ.