В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели, жители многоквартирного дома по ул. Вишневая, 1. Керчане рассказали, что на протяжении трех недель в их дворе по дороге течет вода.

«Пишу вам, от имени всех жильцов многоквартирного дома по ул. Вишневая дом 1,а также частного сектора! Уже на протяжении трех недель бежит постоянно, вода (водопроводная или канализационная) из ямы, которая находится прямо по середине дороги на проезжей части по улице Вишневая практически на перекрестке с улицей Фурманова. Возле жилых домов частного сектора течет постоянно, что уже на мыло кучу грязи на дороге и частично размыло асфальт. Это очень неприятно и сильно затрудняет проход по этой улице. Дети постоянно с мокрыми ногами приходят домой. Были неоднократные просьбы и обращения в аварийную службу водоканала, но никаких работ по предотвращению порыва проделано не было. На фото с разных ракурсов все видно», - написали керчане.

По состоянию на утро 20 октября, водоканал Керчи проводит там ремонтные работы. Утечка устранена.