Крымские комплексы автоматизированной фиксации нарушений ПДД за 2,5 месяца работы позволили выписать штрафы на 6 млн рублей. Об этом Крыминформу сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко, - передает Керчь.ФМ

«Мы направили около 9 тысяч почтовых уведомлений со штрафами, это в пределах 6 млн рублей. Уже порядка 50% из них уплачено», – сообщил Борисенко.

Он отметил, что если уложиться с оплатой в 20-дневный срок с момента получения нарушителем сообщения о назначенном штрафе, сумма штрафа сокращается вдвое.