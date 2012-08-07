Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал уволить всех должностных лиц, которые позволяют себе хамство в отношении граждан. Как пишет КИА, об этом он сообщил в ходе подведения итогов выездного приёма граждан заместителями Председателя Совета министров РК, руководителями исполнительных органов государственной власти РК в Джанкое, - передает Керчь.ФМ.

«Отвечать жителям: «идите гуляйте», «это не моё» или «куда хотите туда и обращайтесь» — такого не будет. Если раньше власти на местах боялись звонка от жителей на «горячую линию», то теперь отвечают людям: «смотрите не обожгитесь». Хорошо, обожжёмся, но все «хамские морды», по-другому их не назвать, которые работают в органах власти будут зачищены. Поверьте, за хамство будет такое же отношение как за воровство. Не для того приходили на работу, чтобы втаптывать людей в грязь», — сказал Аксёнов.

Фото: архив