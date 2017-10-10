С 20 по 28 октября сотрудники ГИБДД Керчи проводят комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условными названиями: «Нетрезвый водитель», «Пешеход. Пешеходный переход», «Перекресток», «Юный пассажир».

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Мероприятия проходят с целью повышения уровня транспортной дисциплины среди участников дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий

«Во время проведения мероприятий внимание инспекторов направлено не только на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, но и на проведение профилактических бесед с участниками дорожного движения».

С начала текущего года на территории г. Керчи зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 7 человек погибло, 79 травмировано. Три дорожно-транспортных происшествия произошли по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 15 детей получили травмы различной степени тяжести.

В результате осуществления контроля за безопасностью дорожного движения инспекторами ГИБДД г. Керчи выявлено 404 факта управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция г. Керчи призывает участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. О случаях управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения незамедлительно сообщать в полицию. Телефон дежурной части УМВД России по г. Керчи (36561) 6-11-93 или 102.

«Возможно, Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь, а может и не одну!», - заключили в полиции

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