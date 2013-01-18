Первое морское пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М», предназначенное для перевозок в Крыму, спущено на воду в Рыбинске (Ярославская область). Об этом сообщила пресс-служба судостроительного завода «Вымпел», который построил судно, - передает Керчь.ФМ.

«Это важный проект для предприятия, открывающий новое направление нашей работы, – строительство судов гражданского назначения. Планируется в ближайшее время строительство пяти «Комет». Всего на Чёрное море мы намерены поставить порядка 20 единиц», – сообщил генеральный директор предприятия Олег Белков.

В пресс-службе добавили, что крёстной матерью первой «Кометы» стала первая в мире женщина-космонавт, депутат Государственной думы Валентина Терешкова, которая по традиции разбила о борт судна бутылку шампанского.

«Сегодня большой праздник для всех нас. Мы спускаем на воду эту красавицу, которая будет курсировать по Чёрному морю. Давайте пожелаем ей семь футов под килем», – сказала Терешкова.

После спуска на воду «Комета» отправится в Крым для проведения испытаний на Чёрном море. Судно будет введено в эксплуатацию и начнёт курсировать по маршруту Севастополь – Ялта в 2018 году. Организовывать перевозки на судах на подводных крыльях будет специально созданная «Вымпелом» дочерняя компания – оператор «Морские скоростные пассажирские перевозки».

Идею организации скоростного морского сообщения между курортами Кавказа и Крыма весной этого года поддержал президент России Владимир Путин. В июне о том, что скоростные перевозки между Краснодарским краем и Крымом будет осуществлять единый оператор, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Фото: пресс-служба судостроительного завода «Вымпел»