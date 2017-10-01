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5 Новости » Общество В категориях:

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В МЧС Керчи требуется водитель

В 3 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по Республике Крым требуются кандидаты на должность старшего инструктора по вождению пожарной машины-водителя, - передает Керчь.ФМ. Требования к кандидатам: - возраст до 35 лет, - опыт работы водителем не менее 5-ти лет, - наличие специального образования, - наличие категорий «В», «С». Предоставляется социальный пакет, своевременная достойная заработная плата, бесплатная медицинская помощь, возможность санаторно-курортного лечения, зачет времени службы в непрерывный стаж работы, учитываемый при выплате пособий по социальному страхованию; выплата компенсации за поднаем жилья в размерах, ежегодная материальная помощь. За справками обращаться по адресу: г.Керчь, ул.Комарова, 1. Тел. 6-20-34

Служба новостей Керчь.ФМ

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