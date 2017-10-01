В 3 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по Республике Крым требуются кандидаты на должность старшего инструктора по вождению пожарной машины-водителя, - передает Керчь.ФМ.
Требования к кандидатам:
- возраст до 35 лет,
- опыт работы водителем не менее 5-ти лет,
- наличие специального образования,
- наличие категорий «В», «С».
Предоставляется социальный пакет, своевременная достойная заработная плата, бесплатная медицинская помощь, возможность санаторно-курортного лечения, зачет времени службы в непрерывный стаж работы, учитываемый при выплате пособий по социальному страхованию; выплата компенсации за поднаем жилья в размерах, ежегодная материальная помощь.
За справками обращаться по адресу: г.Керчь, ул.Комарова, 1. Тел. 6-20-34