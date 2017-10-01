Пресс-служба налоговой Керчи сообщает календарь на октябрь 2017 года, - передает Керчь.ФМ
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25 ОКТЯБРЯ
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Вид отчетности или платежа
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Плательщики
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Налог на добавленную стоимость
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Представление декларации за III квартал 2017 г.
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Налогоплательщики
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Уплата 1/3 налога за III квартал 2017 г.
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Налогоплательщики
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
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Уплата единого налога за III квартал 2017 г.
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Налогоплательщики
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Упрощенная система налогообложения
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Уплата авансового платежа по налогу за 9 месяцев 2017 г.
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Налогоплательщики, перешедшие на УСН
30 ОКТЯБРЯ
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Вид отчетности или платежа
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Плательщики
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Налог на прибыль организаций
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Уплата первого ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в IV квартале 2017 г.
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Налогоплательщики, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев
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Представление декларации и уплата авансового платежа за III квартал 2017 г.
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Налогоплательщики, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев
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Представление налогового расчета за III квартал 2017 г.
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Налоговые агенты, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев
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Представление декларации и уплата авансового платежа за сентябрь 2017 г.
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Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
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Налог на имущество организаций
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Предоставление налогового расчета по авансовым платежам за 9 месяцев 2017г.
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Налогоплательщики
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Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование
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Предоставление расчета в ФНС за 3 квартал 2017г.
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Плательщики
31 ОКТЯБРЯ
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Вид отчетности или платежа
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Плательщики
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Налог на доходы физических лиц
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Представление расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) за 9 месяцев 2017 г.
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Налоговые агенты в соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ