Предприятие «Горсвет-Керчь» восстанавливает линию наружного освещения в поселке Опасное. В течение двух недель ведутся работы.

Об этом в соцсети сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, - передает Керчь.ФМ.

«За это время было установлено 95 новых энергосберегающих светильников. Они на сегодняшний день являются одними из лучших в плане энергосбережения. Сейчас работы проводятся по улице Прохладная. Это уже завершающий этап. Остальные улицы поселка уже освещены», - пишет он.

Всего запланировано установить 111 новых светильников. Кроме этого будут установлены два новых автоматизированных щита наружного освещения, что позволит дистанционно контролировать ситуацию по освещению этого района и работу светильников.

Фото: соцсети