С 21 на 22 октября жители и гости Крыма смогут наблюдать пик метеорного потока из созвездия Ориона. Для этого важно выбрать места подальше от освещенных городов. Об этом рассказал «РИА Новости» кандидат физико-математических наук, ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов, - передает Керчь.ФМ.

Метеорный поток в созвездии Ориона — Ориониды входит в перечень 10 крупнейших звездопадов. Земля каждый год проходит через рой метеоритных тел, формирующихся в результате пролета кометы Галлея возле Солнца. Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки.

По словам Бакланова, лучше всего метеорный поток будет виден с полуночи до утра в юго-восточной части неба при ясной погоде.

«Наблюдать Ориониды, как и любой метеорный поток, желательно там, где темно, — подальше от городов и поселков. И желательно, чтобы был четкий горизонт. В Крыму условия для наблюдения хорошие. Максимум Орионид будет с 21 на 22 октября», — констатировал ученый.

Вместе с тем он отметил, что звездопад в субботнюю ночь войдет в десятку крупнейших.

«Это остатки кометы Галлея: она немного тает, когда подлетает к Солнцу, пыль остается на ее орбите и за счет этой пыли мы и наблюдаем метеорные потоки. Они будут не самые большие — около двух десятков метеоров в час. Те же Персииды — это до двух-трех сотен метеоров в час», — пояснил Бакланов.

Также он рассказал, что не имеет смысла наблюдать за метеорами через бинокль или телескоп.

«Если хотите посмотреть метеорный поток, то никакие специальные средства вам не нужны: ни телескоп, ни бинокль. У них небольшое поле зрения, а метеоры летят со скоростью 70 метров в секунду», — уточнил эксперт.

Но, добавил он, несмотря на высокую скорость, последствий от полетов метеоров бояться не стоит.

«Метеором получить по голове вряд ли получится. Дело в том, что они сгорают в атмосфере, поскольку очень небольшие. Бояться стоит болидов», — успокоил Бакланов.

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