С 21 на 22 октября жители и гости Крыма смогут наблюдать пик метеорного потока из созвездия Ориона. Для этого важно выбрать места подальше от освещенных городов. Об этом рассказал «РИА Новости» кандидат физико-математических наук, ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов, - передает Керчь.ФМ.
Метеорный поток в созвездии Ориона — Ориониды входит в перечень 10 крупнейших звездопадов. Земля каждый год проходит через рой метеоритных тел, формирующихся в результате пролета кометы Галлея возле Солнца. Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки.
По словам Бакланова, лучше всего метеорный поток будет виден с полуночи до утра в юго-восточной части неба при ясной погоде.
Вместе с тем он отметил, что звездопад в субботнюю ночь войдет в десятку крупнейших.
Также он рассказал, что не имеет смысла наблюдать за метеорами через бинокль или телескоп.
Но, добавил он, несмотря на высокую скорость, последствий от полетов метеоров бояться не стоит.
Фото: интернет
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