С рабочим визитом 20 октября в Керчи находился заместитель Председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс. В сопровождении главы муниципального образования г. Керчь Николая Гусакова делегация произвела объезд городских объектов и проверила выполнение данных ранее поручений.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи, - передает Керчь.ФМ.
По информации горсовета в Керченском управлении по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» заметны сдвиги:
В пресс-службе также рассказали, что документы на предоставленное городом помещение переданы в главное управление «Крымгазсети» в Симферополе. По оценкам руководителя, после оформления необходимых бумаг и ремонта, в начале 2018 года возможен переезд абонентской службы на ул. Фурманова.
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