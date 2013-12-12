С рабочим визитом 20 октября в Керчи находился заместитель Председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс. В сопровождении главы муниципального образования г. Керчь Николая Гусакова делегация произвела объезд городских объектов и проверила выполнение данных ранее поручений.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи, - передает Керчь.ФМ.

По информации горсовета в Керченском управлении по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» заметны сдвиги:

«Так в кабинете абонентской службы добавлен еще один стол приема граждан. Обеденное время тоже переведено в рабочее, как и обсуждалось с руководством неделю назад. Это позволило увеличить количество обслуживаемых абонентов с 60 до 100 человек. Ведутся переговоры на предмет установки банковского терминала с руководством «Генбанка». Юристы прорабатывают вопрос аренды площади под устройство».

В пресс-службе также рассказали, что документы на предоставленное городом помещение переданы в главное управление «Крымгазсети» в Симферополе. По оценкам руководителя, после оформления необходимых бумаг и ремонта, в начале 2018 года возможен переезд абонентской службы на ул. Фурманова.

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