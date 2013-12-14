Предварительная версия крымского законопроекта о курортном сборе предлагает ставку в 10 рублей в сутки с человека, не считая день заезда, и устанавливает границу проведения эксперимента в пределах шести городских округов. С текстом проекта республиканского закона «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в Республике Крым» можно ознакомиться на сайте министерства курортов и туризма Республики Крым, - передает Керчь.ФМ.

«Территория эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым устанавливается в границах следующих муниципальных образований Республики Крым: городской округ Алушта, городской округ Евпатория, городской округ Саки, городской округ Судак, городской округ Феодосия, городской округ Ялта», – говорится в тексте.

Проект предлагает установить ставку сбора в размере 10 рублей в сутки, исключая день заезда в объект размещения.

«Курортный сбор устанавливается на территории эксперимента в размере 10 рублей за одни сутки фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения (за исключением дня заезда) и подлежит взиманию с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года», – говорится в документе.

Помимо льготных категорий, указанных в федеральном законе, от уплаты сбора предлагается освободить граждан, прибывших в Республику Крым на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования, а также имеющих постоянную регистрацию на территории полуострова.

Кроме того, в законопроекте прописано, что минкурортов и туризма РК как уполномоченный на проведение эксперимента орган обязано ежегодно выкладывать в интернет сведения о перечне объектов курортной инфраструктуры, которые были построены, реконструированы и благоустроены на эти средства.

Напомним, курортный сбор должен быть единым для Крыма, - Черняк