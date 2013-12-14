Предварительная версия крымского законопроекта о курортном сборе предлагает ставку в 10 рублей в сутки с человека, не считая день заезда, и устанавливает границу проведения эксперимента в пределах шести городских округов. С текстом проекта республиканского закона «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в Республике Крым» можно ознакомиться на сайте министерства курортов и туризма Республики Крым, - передает Керчь.ФМ.
Проект предлагает установить ставку сбора в размере 10 рублей в сутки, исключая день заезда в объект размещения.
Помимо льготных категорий, указанных в федеральном законе, от уплаты сбора предлагается освободить граждан, прибывших в Республику Крым на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования, а также имеющих постоянную регистрацию на территории полуострова.
Кроме того, в законопроекте прописано, что минкурортов и туризма РК как уполномоченный на проведение эксперимента орган обязано ежегодно выкладывать в интернет сведения о перечне объектов курортной инфраструктуры, которые были построены, реконструированы и благоустроены на эти средства.
Напомним, курортный сбор должен быть единым для Крыма, - Черняк
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