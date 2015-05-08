Глава муниципального образования г. Керчь Николай Гусаков с вице-спикером Крымского парламента Ефимом Фиксом посетили проблемную городскую больницу №1. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи, - передает Керчь. ФМ.

По информации горсовета больница готова к отопительном сезону. В планах руководителя на следующий год – восстановить отделение нейрохирургии.

«Сегодня функционирует 186 коек, что вдвое меньше плановых показателей. Также идет работа по объединению учреждений здравоохранения, что существенно оптимизирует структуру организационного управления. Была проведена встреча с коллективом больницы, руководители выслушали мнения и пожелания сотрудников», - заключили в горсовете.

Напомним, керчане не могут сдать кровь – в больнице нет пробирок. Также в больнице не работает ни один лифт, операционных больных на носилках на 5 этаж поднимают солдаты.

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