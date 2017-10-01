Четыре противодиверсионных катера проекта 21980 — шифр «Грачонок» — планирует закупить Федеральная служба войск национальной гвардии РФ. Информация об этом значится на сайте госзакупок. Речь идет о том, что Крымский мост может быть взят под охрану судами такого типа, зашла в сентябре, когда гендиректор Зеленодольского судостроительного завода Ренат Мистахов сообщил о готовности предложить катера Росгвардии.

Об этом пишет КрымПресс, - передает Керчь.ФМ.

Согласно материалам, Росгвардия закупит противодиверсионные катера для воинской части в Севастополе. Срок поставки кораблей — 1 ноября 2019 года.

По данным ведомства, катера предназначены «для выполнения специальных задач в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации», — сообщает «Военное обозрение».

Цена контракта — 4,1 млрд рублей.

Противодиверсионный катер проекта 21980 шифр «Грачонок» — однопалубный катер с непрерывной главной палубой, развитой надстройкой, наклонным форштевнем и транцевой кормой. Для проведения работ имеется кран-манипулятор.

Серию катеров охраны водного района «Грачонок» разработали для перевооружения Военно-Морского Флота Российской Федерации. Предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе ФСБ России при решении задач охраны и защиты государственной границы России.