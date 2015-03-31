В Керчи 19 октября прошел личный прием граждан с начальниками управлений и отделов. В ходе него рассмотрели 12 обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Большинство озвученных вопросов касались улучшения жилищных условий, ремонта дорог и коммунального хозяйства.

«Так, «ЖилсервисКерчь» подсыпет асфальтовой стружкой ямы на внутридворовой дороге по улице Горького, 3е. Жители улицы Кокорина и 1-го Вокзального переулка также затронули болезненный вопрос состояния дорожного полотна. Дорогу по переулку выровняем грейдером, произведем подсыпку. На улице Кокорина мы планируем заменить дорожное покрытие в этом году», - сообщили в пресс-службе.