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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи на Ворошилова заасфальтировали часть дороги в один слой

В Керчи на улице Ворошилова заасфальтировали часть дорожного полотна. Дорогу покрыли одним слоем асфальта, - передает Керчь.ФМ Перед ремонтными работами установили дорожные знаки. Также их установили и на выезде из каждого двора.

Служба новостей Керчь.ФМ

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