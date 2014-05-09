В Керчи на улице Ворошилова заасфальтировали часть дорожного полотна. Дорогу покрыли одним слоем асфальта, - передает Керчь.ФМ
Перед ремонтными работами установили дорожные знаки. Также их установили и на выезде из каждого двора.
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В Керчи на улице Ворошилова заасфальтировали часть дорожного полотна. Дорогу покрыли одним слоем асфальта, - передает Керчь.ФМ
Перед ремонтными работами установили дорожные знаки. Также их установили и на выезде из каждого двора.
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