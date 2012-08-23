В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на добычу песка в районе Героевки. Керчане пишут, что из-за работ на дороге образовалась глиняные лужи.

«Меня поражает добыча песка, которого суд запретил добычу. Надо сразу наказать только за то, что жижа растекается на всю дорогу. Все машины, которые проезжают, пачкаются этой глиной. Кто будет мыть машины? КТО РАЗРЕШИЛ ДОБЫЧУ?», - пишет читатель