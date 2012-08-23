В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на добычу песка в районе Героевки. Керчане пишут, что из-за работ на дороге образовалась глиняные лужи.
«Меня поражает добыча песка, которого суд запретил добычу. Надо сразу наказать только за то, что жижа растекается на всю дорогу. Все машины, которые проезжают, пачкаются этой глиной. Кто будет мыть машины? КТО РАЗРЕШИЛ ДОБЫЧУ?», - пишет читатель
Напомним, жители ближайшего поселка Героевка считают, что эта добыча приведет к масштабной экологической катастрофе. Общественность не раз поднимала данный вопрос и в июне прокуратура признала, что добыча песка в хвостохранилище может привести к чрезвычайной ситуации экологического характера. Но песок так и продолжат возить ежедневно. Также депутат госсовета заявлял, что сам песок опасен для жизни – в нем находится мышьяк, фосфор и железо. В ноябре керчане сняли с высоты состояние хвостохранилища после добычи песка из него
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.