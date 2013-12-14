Министерство связи и массовых коммуникаций России ищет способ оставить крымчанам доступ к анонимайзерам и VPN после вступления в силу закона об их запрете. Об этом Крыминформу сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, - передает Керчь.ФМ

«Министр связи отреагировал на мое обращение, в котором просил Роскомнадзор и минкомсвязи РФ установить особые условия для Крыма и Севастополя после вступления в силу закона о запрете анонимайзеров и VPN. Ответ министра вселяет оптимизм. Мы понимаем, что есть вопросы государственной безопасности. Но надо понимать, что Крым и Севастополь – это субъекты со своими особенностями, рад, что в столице это понимают и идут нам навстречу», – сообщил Белик.

Депутат подчеркнул, что крымчане не ищут способ обойти запреты, однако без пользования VPN и анонимайзерами им придется столкнутся с существенными ограничениями.

«Оба региона находятся под санкциями. Жители полуострова пользуются различными способами обхода блокировок для захода на иностранные сайты, онлайн-магазины, для перевода денег. Также анонимайзеры активно используют крымчане, работающие в IT-сфере. Это не желание просто обходить запреты – это осознанная необходимость, это современная реальность жителей полуострова. И я рад, что минкомсвязи пошло навстречу 2,5 млн крымчан и согласилось оставить для них ряд анонимайзеров», – добавил он.

Законопроект о запрете пользования анонимайзеров и VPN-сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты, был принят в третьем, окончательном, чтении 21 июля. Депутаты и эксперты летом выступали с просьбой, сделать исключение для Крыма, поскольку регион находится под санкциями стран Запада и не может полноценно пользоваться многими сервисами.