На керченской трассе, в районе села Лесное, 22 октября утром автомобиль «Chevrolet Niva» вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

На место приехали сотрудники Судакского аварийно – спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Оказалось, что водитель автомобиля «Chevrolet Niva» не справился с управлением на мокром дорожном полотне и машина вылетела в кювет.

Спасатели, оградили место происшествия конусами и в целях предупреждения возгорания топлива отключили клеммы аккумулятора от бортовой сети, а также произвели смыв горюче-смазочных материалов. После чего, посредством такелажного оборудования эвакуировали автомобиль и транспортировали к дорожному полотну.

Водитель автомобиля, 1995 г.р., и пассажир от медицинской помощи отказались.