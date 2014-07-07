Роспотребнадзор продлил на 180 дней запрет на продажу пищевой продукции с содержанием этилового спирта.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на информацию главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, - передает Керчь.ФМ.

«В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе, со смертельными исходами, постановляю юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией», - говорится в постановлении главы Роспотребнадзора.

Запрет касается продуктов, которые продаются ниже розничной цены водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28%.

Напомним, усиление борьбы с алкогольными суррогатами началось после того, как в декабре 2016 года от употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» (лосьона для ванн) в Иркутске умерли 76 человек. В начале октября истек срок запрета на торговлю «боярышником»