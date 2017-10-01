Полиция Ленинского района разыскивает очевидцев смертельной аварии, которая произошла на трассе в районе поворота на с.Марфовка 29 сентября примерно в 19 часов 20 минут, - передает Керчь.ФМ.

В тот день автомобиль «ФОРД» двигался в направлении Керчи, приступил к выполнению небезопасного маневра обгона попутного грузового автомобиля, в результате чего совершил касательное столкновение с попутным автомобилем «КАМАЗ» и последующее лобовое столкновение с мотоциклом «ХОНДА».

В результате ДТП пострадала пассажир мотоцикла, водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП.

«Для более полного и всестороннего расследования обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия необходима дополнительная информация», - пишет ведомство.

Полиция убедительно просит всех, кто явился очевидцем указанного происшествия, а также всех, кто располагает какой-либо информацией или записью с видеорегистратора по указанному дорожно-транспортному происшествию, сообщить по телефонам в ОМВД России по Ленинскому району (36557)- 4-02-19 , 102 или моб.тел.+7978 073 60 48