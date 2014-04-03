В Керчи в дошкольном образовательном учреждении № 20 "Дельфин" открывается новая группа младшего дошкольного возраста для детей с 3 до 4 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передаёт Керчь.ФМ
В помещении сделали капитальный ремонт: заменили окна, освещение, напольное покрытие, радиаторы отопления. Отремонтировали санитарные комнаты.
Глава администрации города Сергей Бороздин осмотрел новую группу. По информации пресс-служба, группа готова принять 25 новых воспитанников.
С 1 ноября ребятишки смогут занять отремонтированную для них группу. В этом же году руководство детского сада планирует выполнить ремонт еще одной группы для 20 деток ясельного возраста. К началу нового года работы должны быть завершены.
Он также дополнил, что в дальнейшем на перспективу 2019-2020 гг. администрация города рассматривает возможность строительства дополнительных модульных детских садов в районах компактного проживания людей, чтобы родителям не приходилось возить детей в удаленные от их места жительства дошкольные учреждения.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.