В Керчи в дошкольном образовательном учреждении № 20 "Дельфин" открывается новая группа младшего дошкольного возраста для детей с 3 до 4 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передаёт Керчь.ФМ

В помещении сделали капитальный ремонт: заменили окна, освещение, напольное покрытие, радиаторы отопления. Отремонтировали санитарные комнаты.

«Средства на эти работы были выделены из местного бюджета. Осталось лишь расставить мебель», - пишет ведомство.

Глава администрации города Сергей Бороздин осмотрел новую группу. По информации пресс-служба, группа готова принять 25 новых воспитанников.

С 1 ноября ребятишки смогут занять отремонтированную для них группу. В этом же году руководство детского сада планирует выполнить ремонт еще одной группы для 20 деток ясельного возраста. К началу нового года работы должны быть завершены.

"На данный момент в очереди на посещение дошкольных учреждений находится более 500 детей. Одна из наших первоочередных задач - ликвидация очередности и создание комфортных условий для пребывания воспитанников в детских садах. Открытие дополнительных групп - один из шагов к достижению этой цели. Предварительно в январе-феврале будет открыт детский сад на Марата-2, который примет в свои стены 260 маленьких керчан. В течение 2018 года планируется строительство модульных детских садов в разных районах города, что позволит полностью снять проблему с очередностью в дошкольные учреждения", - отметил Сергей Бороздин.

Он также дополнил, что в дальнейшем на перспективу 2019-2020 гг. администрация города рассматривает возможность строительства дополнительных модульных детских садов в районах компактного проживания людей, чтобы родителям не приходилось возить детей в удаленные от их места жительства дошкольные учреждения.