В Керчи в рамках месячника правовых знаний правоохранители провели встречу с учащимися Керченского политехнического колледжа. Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

В беседе с учащимися правоохранители обсудили вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних и молодежи, а также ответственности за совершение преступлений и правонарушений.

«Инспектор по делам несовершеннолетних Мария Воронова особое внимание ребят обратила на недопустимость употребления наркотической, алкогольной и табачной продукции пояснив, чем опасны эти вредные привычки, а также напомнив об ответственности за их потребление», - пишет пресс-служба.

Инспектор отметила, что ответственность за совершение административных правонарушений наступает с 16-летнего возраста. В случае, если ребенок не достиг данного возраста, ответственность за совершенные несовершеннолетним административные проступки несут родители. За распитие спиртных напитков административная ответственность наступает с момента открытия бутылки, даже если не был сделан ни один глоток напитка. Уголовная ответственность за совершение общественно опасных деяний наступает с 14-летнего возраста.

В ходе беседы были рассмотрены и ситуации из жизни связанные с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность, ответственности за совершение данных деяний.

С особым интересом и вниманием ребята пообщались с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г.Керчи Алексеем Крихели. Инспектор довел до сведения присутствующих статистику дорожно-транспортных происшествий, которые произошли на территории Керчи с начала года, а также вместе с ребятами рассмотрел происшествия, произошедшие с участием детей.

Полицейский напомнил учащимся о правилах пересечения проезжей части, необходимости применения ремней безопасности, мерах безопасности при управлении мопедами, велосипедами, скутерами, правилах поведения вблизи проезжей части, необходимости использования в темное время суток и при условиях недостаточной видимости световозравращающих элементов.

Еще одной беседа произошла с сотрудником отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Николаем Влащуком. Инспектор ознакомил учащихся с видами оружия, правилах пользования, порядке получения разрешения на приобретение, хранение гражданского оружия, а также ответственности за нарушение правил оборота оружием.

Право на получение разрешения, лицензии на приобретение и хранение гражданского оружия наступает с 18-летнего возраста. Для получения разрешения необходимо пройти профессиональное обучение и медицинскую комиссию. Заявку на получение лицензии можно направить посредством Единого портала Государственных услуг. В случае обнаружения бесхозного оружия и боеприпасов, граждане должны в добровольном порядке сдать свою находку в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. За добровольную сдачу оружия законодательством предусмотрено денежное вознаграждение.

За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, ношение оружия, его основных частей, боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность от ограничения свободы на срок до трех лет до лишения свободы на срок до четырех лет к крупным штрафом либо без такового (ст. 222 УК РФ).

В заключении правоохранители напомнили ребятам о том, что жизнь – это самое ценное, что есть у человека и призвали о необходимости вежливого и уважительного отношения к родителям, преподавателям, людям старшего возраста и сверстникам.