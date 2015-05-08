На полуострове прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», в котором приняли участие представители четырех специальностей. Об этом РИА Крым рассказал заместитель министра промышленной политики Республики Крым Константин Равич, - передает Керчь.ФМ

«Мы решили взять четыре самые необходимые специальности. Первый конкурс – лучший сварщик, второй – лучший слесарь, третий – лучший аппаратчик химического производства и четвертый — лучшая швея. В перспективе мы хотим добавить конкурс на лучшего инженера. 40 человек приняли участие, в каждом конкурсе по 10 человек, которые представляли разные предприятия Республики Крым», — рассказал Константин Равич, уточнив, что награждение пройдет во вторник, 24 октября.

Президент ассоциации «Ремесленная палата народно-художественных промыслов и ремесел Крыма» Наталия Гордецкая рассказала, как проходил конкурс.

«Конкурс состоял из двух частей – теоретической и практической. В конкурсе принимали участие специалисты из Керчи, Армянска и Симферополя», — сообщила Гордецкая.

Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проходил с 26 сентября по 20 октября. В нем приняли участие 40 профессионалов различных предприятий Республики Крым. Специалисты боролись не только за звание, но и за денежные призы.