Проект изменений к закону "О противодействии коррупции" предусматривает защиту лиц, уведомивших о коррупционных правонарушениях. Разъяснения о нововведениях разместил на своем сайте Комитет по противодействию коррупции Крыма , - передает Керчь.ФМ.

Проект Федерального закона № 286313-7 "О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии коррупции" в части защиты лиц, уведомивших о коррупционных правонарушениях", подготовленный Минтрудом России, предусматривает:

обеспечение конфиденциальности сведений о лице, уведомившем о коррупционном правонарушении, и сведений, содержащихся в уведомлении;

оказание бесплатной юридической помощи;

защиту от ущемлений прав и законных интересов лица, уведомившего о коррупционном правонарушении в связи с исполнением должностных (служебных) обязанностей, в течение двух лет с даты регистрации уведомления о коррупционном правонарушении, а в случае участия указанного лица в уголовном судопроизводстве также меры защиты, применяемые в соответствии с федеральными законами "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства".

Подразумевается, что лицо, уведомившее о коррупционном правонарушении, может быть уволено, переведено (перемещено) на иную должность (на другую работу или перемещено на другое рабочее место) по инициативе представителя нанимателя (работодателя), за исключением вышестоящей должности, либо привлечено к дисциплинарной ответственности, применяемой представителем нанимателя (работодателем) в случае совершения этим лицом дисциплинарного проступка или иного правонарушения, только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в государственных органах, органах местного самоуправления или организациях, либо на заседаниях иных коллегиальных органов, уполномоченных на рассмотрение указанных вопросов в организациях. К участию в заседании коллегиального органа обязательным является приглашение прокурора.

При этом предусматривается, что лицо, сообщившее заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Предлагаемые меры защиты не будут применяться к лицу, признанному вступившим в законную силу приговором суда виновным в клевете либо в заведомо ложном доносе по фактам, изложенным в уведомлении.