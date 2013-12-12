Как сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, практика показывает, что на дорогах все больше и больше растет количество мопедов и скутеров.

Сотрудники ГИБДД в населенных пунктах Ленинского района все больше выявляют за рулем мототранспортных средств несовершеннолетних, - передает Керчь.ФМ

«Необходимо отметить, что такие малолетние горе-водители создают немало аварийных ситуаций на дорогах, ведь они не имеют ни опыта вождения, ни водительских прав, а значит, не знают правил дорожного движения, плюс ко всему они еще и не за что не отвечают. На вопрос, откуда у несовершеннолетнего такое транспортное средство, он ответит: «Родители купили»», - пишет ведомство.

В сентябре текущего года в одном из сел Ленинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла и его подростка-пассажира. Молодой человек в силу неопытности не справился с управлением, допустил опрокидывание мототранспорта, в результате чего оба участника получили телесные повреждения, водитель до сегодняшнего дня находится в больнице в связи с тяжестью травм.

В преддверии осенних каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы с учащимися старших классов школ по вопросам недопущения управления транспортными средствами без водительского удостоверения. Школьникам разъясняется о правовых последствиях такого вождения, а главное об опасностях, которые подстерегают юных и неопытных водителей на дороге.

Сотрудники ГИБДД Ленинского района призывают взрослых к ответственному отношению к Правилам дорожного движения, и ни при каких условиях не допускать своих несовершеннолетних детей к управлению мопедами и тем более автомобилями.

«Рекомендуем родителям воздержаться от покупки таких «игрушек» для своих детей, как мопед или скутер, так как, несмотря на запреты взрослых, дети выезжают на них на дороги, напрочь забывая о правилах дорожного движения и соблюдения мер собственной безопасности», - пишет ведомство.