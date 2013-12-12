Как сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, практика показывает, что на дорогах все больше и больше растет количество мопедов и скутеров.
Сотрудники ГИБДД в населенных пунктах Ленинского района все больше выявляют за рулем мототранспортных средств несовершеннолетних, - передает Керчь.ФМ
В сентябре текущего года в одном из сел Ленинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла и его подростка-пассажира. Молодой человек в силу неопытности не справился с управлением, допустил опрокидывание мототранспорта, в результате чего оба участника получили телесные повреждения, водитель до сегодняшнего дня находится в больнице в связи с тяжестью травм.
В преддверии осенних каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы с учащимися старших классов школ по вопросам недопущения управления транспортными средствами без водительского удостоверения. Школьникам разъясняется о правовых последствиях такого вождения, а главное об опасностях, которые подстерегают юных и неопытных водителей на дороге.
Сотрудники ГИБДД Ленинского района призывают взрослых к ответственному отношению к Правилам дорожного движения, и ни при каких условиях не допускать своих несовершеннолетних детей к управлению мопедами и тем более автомобилями.
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