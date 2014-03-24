Острая нехватка медицинских кадров, работников строительных специальностей, представителей инженерных профессий и даже водителей отмечена в Республике Крым. Об этом Крыминформу сообщил директор государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» Сергей Бродовский, - передает Керчь.ФМ

«В республике серьезный дефицит медицинских кадров, на сегодня – более тысячи вакансий. Ведется работа по привлечению врачей всех профилей в сельскую местность. Вы знаете о программе «Земский доктор», о том что правительство предлагает дополнительно ввести программу «Земский фельдшер», – рассказал глава Центра занятости. – Более того, у нас очень серьезная нехватка инженерных кадров. Серьезная потребность и в квалифицированных рабочих, строительных кадрах – на сегодняшний день более 3 тыс вакантных единиц в строительстве».

Бродовский добавил, что в Крыму также часто требуются на работу бухгалтеры, водители (около 700 вакансий), есть потребность в поварах, возрастает в летний период потребность и в продавцах.