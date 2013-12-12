С 20 по 24 октября со строительства автодороги "Таврида" неизвестные угнали погрузчик JCB желтого цвета с ГОСномером 53 НУ 5894. Он стоял между Горностаевкой и Марфовкой.

Об этом Керчь.ФМ рассказали представители фирмы, которые занимаются строительством. Они также обратились в полицию Ленинского района. На данный момент ведутся розыскные мероприятия.

Всех лиц, которые владеют какой-то информацией о данном погрузчике и его месте нахождения, просят позвонить по номеру +7978 138 32 73. Вознаграждение гарантируется.