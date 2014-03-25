В Керчи 24 октября, спустя три года, с улицы 51-й армии убрали старые автомобили, которыми торговал керчанин, проживающий на этой улице. По информации главы администрации Керчи Сергея Бороздина, их вывезли на штрафплощадку, - передает Керчь.ФМ.
За нарушение Правил благоустройства Керчи сотрудники муниципального контроля составили протоколы на владельца транспортных средств. Административная комиссия, рассмотрев дело, определила максимальный штраф нарушителю.
После последовали предписания. За его невыполнение Мировой судья назначил владельцу наказание в виде штрафа. Но машины остались на прежнем месте.
Теперь владелец сможет их вернуть при предъявлении документов на транспортные средства.
«Выражаю большую благодарность сотрудникам управления муниципального контроля во главе с руководителем Сергеем Горьковым за проведенную работу и начальнику УЖКХ Вячеславу Карпову за предоставление техники для вывоза машин. Решение данного вопроса находилось не только на контроле администрации города, но и Главы Республики Крым», - написал глава администрации Керчи.
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