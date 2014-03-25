В Керчи 24 октября, спустя три года, с улицы 51-й армии убрали старые автомобили, которыми торговал керчанин, проживающий на этой улице. По информации главы администрации Керчи Сергея Бороздина, их вывезли на штрафплощадку, - передает Керчь.ФМ.

«Все это время по этому вопросу в администрацию поступали многочисленные жалобы от горожан», - написал он.

За нарушение Правил благоустройства Керчи сотрудники муниципального контроля составили протоколы на владельца транспортных средств. Административная комиссия, рассмотрев дело, определила максимальный штраф нарушителю.

После последовали предписания. За его невыполнение Мировой судья назначил владельцу наказание в виде штрафа. Но машины остались на прежнем месте.

«Вчера сотрудниками муниципального контроля было исполнено Постановление администрации города о демонтаже данных транспортных средств. Старые автомобили перевезены на специальное место хранения», - пишет Бороздин.

Теперь владелец сможет их вернуть при предъявлении документов на транспортные средства.