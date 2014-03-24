Строительство Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, по последним данным, выполнено более чем на 50%. Об этом сообщил в ходе рабочей поездки в Казань заместитель руководителя Федерального дорожного агентства РФ Игорь Астахов. Сообщает КИА, - передаёт Керчь.ФМ.

«Главным объектом текущего года и следующего года является строительство моста через Керченский пролив. Сейчас уже более 50% объемов строительных работ на этом сооружении выполнено», — сказал Астахов.

Работы по строительству моста развёрнуты на всех восьми морских и сухопутных участках. Ранее строители выполнили уникальную операцию по установке автодорожной и железнодорожной арок моста.

«Самые главные ключевые моменты — монтаж арок пролетных строений как железнодорожной части, так и автомобильной части — уже успешно завершен. Поэтому нет никаких сомнений, что к концу 2018 года движение по автодорожной части уже будет запущено, и Крым и город Севастополь уже будут связаны прочной нитью автомобильных дорог с основным материком нашей страны», — добавил Астахов.

Он отметил, что в Крыму и в Краснодарском крае наряду с возведением моста «строится более 40 км подходов к автодорожному мосту».

Напомним, установка арок Крымского моста обошлась в 1,6 млрд рублей