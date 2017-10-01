В капитальном ремонте спортивных залов нуждаются 240 общеобразовательных учреждений Крыма, отсутствуют частично или полностью спортивные площадки в 41 школе, а в 34 – нет спортивных залов. Такую информацию озвучил председатель Комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков. Об этом сообщает КИА, - передает Керчь.ФМ

«На сегодняшний день из-за неудовлетворительного состояния спортивной инфраструктуры в школах республики или ее полного отсутствия тысячи крымских детей не имеют возможности заниматься спортом. При этом, говоря о цифре в 34 школы без крытых спортивных сооружений, необходимо понимать, что в части из них строительство спортзалов ни логически, ни технически невозможно. Речь идет о вечерних, малокомплектных сельских школах в стадии реорганизации, учреждениях, расположенных в приспособленных помещениях, как, к примеру, Гаспринская школа № 2, которая находится на первом этаже жилого дома», — сказал Бобков.

По его информации, несмотря на фактическое наличие спортивных залов, в некоторых школах проводить занятия физкультуры нельзя. В качестве примера он привел Новосёловскую среднюю общеобразовательную школу Раздольненского района, где в зале нет отопления и Феодосийскую школу № 3, где спортзал по площади занимает небольшую комнату.

«Наиболее рациональным выходом из сложившейся ситуации является строительство модульных спортивных залов – быстровозводимых каркасных конструкций с высоким показателем энергосбережения. Финансовые средства на строительство двух модулей уже заложены Министерством образования, науки и молодежи Крыма на 2018 год. При этом строительство спортивных площадок может быть профинансировано, в том числе, за счет федеральной субсидии на создание в сельских школах условий для занятия физической культурой и спортом, которая составит для Крыма в 2018 году порядка 60 миллионов рублей», — заявил Бобков.

Он добавил, что наибольшую потребность в строительстве спортивных залов в разрезе муниципальных образований испытывают школы города Ялты, Белогорского и Джанкойского районов (по пять в каждом муниципалитете). Кроме того, согласно информации, представленной управлениями (отделами) образования городских и районных администраций Крыма, не имеют подобной проблемы школы в городах Алушта, Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Саки, Кировском и Красноперекопском районах.