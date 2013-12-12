В Керчи отдел по контролю за благоустройством составил административный протокол в отношении индивидуального предпринимателя, который в ходе строительных работ испортил дорожное полотно по улице Козлова.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, - передает Керчь.ФМ

Своими действиями он нарушил п.3.2.14. Правил благоустройства (ухудшение благоустройства территорий муниципального образования городской округ Керчь после осуществления ремонтных работ, связанных с разрытием грунта (не восстановлено дорожное покрытие).

Протокол передали на рассмотрение административной комиссии.

«Также будет подано исковое заявление в суд о принудительном восстановлении дорожного покрытия и данный объект будет внесен в список: «Мы не любим город Керчь»», - написал Бороздин.